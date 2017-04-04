В СК рассказали о ходе поисков убийц двух полицейских в Астрахани

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апр — РИА Новости. Поиск восьмерых подозреваемых в убийстве двух полицейских в Астрахани продолжается, пока никто не задержан, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Андрей Хегай.

"Поиски продолжаются, никто пока никого не задерживал. Ряд СМИ дают непроверенную информацию", — пояснил Хегай.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о задержании всех подозреваемых.

В УМВД по региону РИА Новости также опровергли задержание подозреваемых.

Кроме того, источник в правоохранительных органах региона заявил о "липовых" фотографиях в соцсетях, которые были взяты за основу некоторыми СМИ. "В соцсетях вбросы с липовыми фотографиями. Некоторые СМИ, основываясь на них, стали давать информацию о задержаниях. Это преждевременно, поиски продолжаются. Они (сообщения — ред.) не соответствуют действительности, к нам не имеют отношения", — пояснил источник.

© Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области Фотографии подозреваемых в убийстве полицейских в Ленинском районе Астрахани

По версии следствия, 4 апреля ночью неизвестные в Астрахани напали на экипаж ДПС. Как считают в СК, нападавшие выстрелили в полицейских несколько раз, погибли двое правоохранителей. Убийцы завладели табельным оружием и скрылись.