В Приморье осудили рыбака из КНДР за нападение на российских пограничников

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Еще один гражданин КНДР осужден к 3 годам и 6 месяцам колонии за нападение на российских пограничников, совершенное при задержании северокорейской шхуны осенью 2016 года, говорится в сообщении дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее сообщалось, что осенью 2016 года северокорейское рыбопромысловое судно было задержано в исключительной экономической зоне России в Приморье, при попытке нападения на российских пограничников были ранены девять членов команды судна-нарушителя, один из них скончался. Четверо российских пограничников были травмированы.

"Собранные доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении гражданина КНДР. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)", — говорится в сообщении.

Суд назначил виновному 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима, приговор в законную силу не вступил, заключили в управлении.

Ранее двое рыбаков были осуждены в феврале, суд приговорил их к двум с половиной годам колонии общего режима. Третьего северокорейского рыбака в марте осудили на 4 года колонии общего режима.