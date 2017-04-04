На Белорусском вокзале из-за бесхозной сумки проверяют электричку

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Правоохранители начали проверку электропоезда на Белорусском вокзале в центре Москвы после обнаружения в вагоне бесхозного предмета, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В пустом вагоне электропоезда сообщением "Икша-Можайск" найдена бесхозная сумка, идет проверка", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее по данным источника, из-за подозрительных бесхозных предметов оперативные службы проверили уже три поезда метро и МЦК.

В понедельник днем взрыв произошел в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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