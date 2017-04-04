Подозреваемого во взяточничестве главу Удмуртии доставили в Москву

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава Удмуртской республики Александр Соловьев, подозреваемый во взяточничестве, доставлен в Москву для проведения следственных действий, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Подозреваемый Александр Соловьев доставлен в Москву для проведения следственных действий. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение, после чего обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", — сказала Петренко.