Подозреваемого во взяточничестве главу Удмуртии доставили в Москву
09:4804.04.2017
(обновлено: 09:49 04.04.2017)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Глава Удмуртской республики Александр Соловьев, подозреваемый во взяточничестве, доставлен в Москву для проведения следственных действий, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Подозреваемый Александр Соловьев доставлен в Москву для проведения следственных действий. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение, после чего обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения", — сказала Петренко.