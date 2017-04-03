СК начал проверку после гибели рожениц в перинатальном центре Ставрополя

ПЯТИГОРСК, 3 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи начали проверку по факту гибели двух рожениц в перинатальном центре Ставрополя, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
"В настоящее время следователем опрошены родственники погибших женщин, работники краевого клинического перинатального центра, изъяты медицинские документы, гистологический архив, назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти женщин и оценки качества оказания им медицинских услуг", — отмечено в сообщении. СК уточняет, что после получения заключений экспертов и проведения иных необходимых проверочных мероприятий будут приняты процессуальные решения.