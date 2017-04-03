СК начал проверку после гибели рожениц в перинатальном центре Ставрополя

ПЯТИГОРСК, 3 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи начали проверку по факту гибели двух рожениц в перинатальном центре Ставрополя, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"В Ставрополе проводятся проверки по факту смерти двух молодых женщин в медицинском учреждении. Так, 31 января в перинатальный центр была госпитализирована 30-летняя жительница края, 5 марта ей провели кесарево сечение. Через несколько дней женщина скончалась в реанимации. Также в феврале была госпитализирована 35-летняя жительница края, которой 1 марта была проведена вакуум-экстракция плода, через 10 дней женщина также скончалась в реанимации", — говорится в сообщении. По данным СУ СК, информация о гибели женщин была размещена в СМИ.

"В настоящее время следователем опрошены родственники погибших женщин, работники краевого клинического перинатального центра, изъяты медицинские документы, гистологический архив, назначены комиссионные судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин смерти женщин и оценки качества оказания им медицинских услуг", — отмечено в сообщении. СК уточняет, что после получения заключений экспертов и проведения иных необходимых проверочных мероприятий будут приняты процессуальные решения.