В Югре подростка подозревают в угоне четырех автомобилей за один вечер

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции в Югорске (ХМАО) задержали 16-летнего школьника, который подозревается в том, что в течение одного вечера угнал и ограбил четыре автомобиля, сообщает пресс-служба управления МВД по Югре.

Отмечается, что объектом внимания подростка были автомобили исключительно отечественного производства. В общей сложности пострадали владельцы четырех транспортных средств. Причем, два из них он угнал, а в трех из четырех похитил магнитолы и аккумуляторы.

По информации управления МВД, награбленное юноша частично унес домой, часть хранил при себе. Сотрудники полиции остановили подростка, когда он на угнанном ВАЗе отправился на заправку.

"В отношении подростка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье "кража", а также по статье "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения", — прокомментировали в окружном УМВД.

Сообщается также, что родители несовершеннолетнего ранее привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.