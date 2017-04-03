В Иркутской области задержали рецидивиста, сбежавшего из колонии-поселения

ИРКУТСК, 3 апр – РИА Новости. Полиция задержала сбежавшего в конце марта из колонии-поселения №39 в Иркутской области рецидивиста Александра Щеблыкина, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы ГУФСИН России по региону Ольга Хинданова.

Ранее сообщалось, что 37-летний Александр Щеблыкин был осужден в 2014 году за угрозу убийством и кражу. Его осудили на три года и 10 месяцев.

"Сбежавший из колонии в поселке Улькан ранее неоднократно судимый за кражи Александр Щеблыкин был задержан сотрудниками полиции в городе Саянске, куда он добрался автостопом. Мотив побега выясняется", — сказала она.

По ее словам, возбуждено уголовное дело по статье "Побег из места лишения свободы", максимальная санкция которой – четыре года лишения свободы.

В колонии-поселении №39 содержатся осужденные за умышленные преступления средней тяжести. Они проживают под надзором администрации и трудятся на лесозаготовительном производстве. Им предоставляется право свободно перемещаться по территории поселения и покидать его с разрешения администрации.