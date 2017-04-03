Установлена личность погибшего при взрыве на предприятии в Верхнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр – РИА Новости. Гражданин Узбекистана погиб, еще один получил травмы в результате взрыва с последующим возгоранием на предприятии в Верхнем Тагиле, сообщила в понедельник РИА Новости старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Как ранее сообщало свердловское ГУ МЧС, поздно вечером 2 апреля загорелось одноэтажное здание цеха одного из верхнетагильских предприятий. По предварительной версии, возгорание возникло из-за взрыва котла для переплавки металла. В результате, по данным прокуратуры, один рабочий погиб, трое пострадали. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

"Погибший и один из пострадавших являются гражданами Узбекистана. Остальные – местные жители", — сказала Канатова.

По данным облпрокуратуры, инцидент случился на производственном участке обособленного подразделения ООО "Уральская свинцовая компания". В ходе плавки свинца в восстановительной короткобарабанной печи произошел взрыв, в результате которого оторвалась крышка загрузочного окна и произошел частичный выброс свинца.

По информации регионального СУ СК РФ, погибший (1993 года рождения), работал на предприятии по трудовому договору. Пострадавшие — 1986, 1995 и 1979 годов рождения.