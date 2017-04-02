Следовавшую из Нижнего Новгорода в Москву "Ласточку" забросали камнями

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Неизвестные закидали камнями скоростной электропоезд "Ласточка", следовавший по маршруту Нижний Новгород – Москва, на перегоне Купавна – Железнодорожный Горьковского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте МЖД.

"Один из камней попал в стеклопакет четвертого вагона. Внешняя сторона стеклопакета треснула, но выдержала удар. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Электропоезд продолжил движение по маршруту, задержек пригородных поездов нет", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что железнодорожники обратились в правоохранительные органы, чтобы установить личности хулиганов и привлечь их к ответственности.