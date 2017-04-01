Тверской суд Москвы 3 апреля рассмотрит дело активиста Гальперина

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Тверской суд Москвы 3 апреля рассмотрит дело активиста Марка Гальперина по обвинению в неповиновении законным требованиям полицейских на несогласованной акции, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Липцер.

"В отношении Марка Гальперина составлен протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ по событиям 26 марта. Суд рассмотрит этот материал 3 апреля", — сказал защитник.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на 15 суток.

Несанкционированная властями акция прошла в минувшее воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В понедельник вечером в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что большинство задержанных были отпущены из отделов полиции.

Как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе обеспечения безопасности на несанкционированной акции органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности. В ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму.