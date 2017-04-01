В Москве сотрудники банка, "заработавшие" 200 млн рублей, пойдут под суд

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Банковские сотрудники, которые "заработали" 200 миллионов рублей, оформляя кредиты по поддельным документам, предстанут перед столичным судом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Следователями УВД по ЦАО МВД России по городу Москве завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении семерых участников организованной группы, занимавшихся хищением денежных средств банков и их клиентов", — сказала Волк.

По ее словам, обвиняемые устраивались на работу в различные кредитные организации на должности банковских служащих и затем по поддельным документам оформляли и получали кредиты. По оперативным данным, мошенникам удалось заработать на аферах около 200 миллионов рублей. Злоумышленники были задержаны при очередной махинации, которую не смогли довести до конца, уточнила представитель МВД.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям "приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "мошенничество". Всем участникам преступной схемы предъявлено обвинение, они арестованы. В настоящее время дело направлено в Таганский районный суд Москвы, добавила Ирина Волк.