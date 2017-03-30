В Омске возбудили дело после избиения фельдшера

НОВОСИБИРСК, 30 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в Омске после избиения фельдшера скорой помощи, сообщает в четверг прокуратура Омской области.

Ранее в управлении СК по региону сообщили, что вечером 24 марта от диспетчера скорой медицинской помощи поступил сигнал о том, что бригаде "скорой" угрожает опасность. Сигнал незамедлительно был передан экипажу группы вневедомственной охраны, которая задержала нетрезвого пациента и передала полиции. Следователи организовали проверку.

"Сегодня, 30 марта 2017 года, прокуратура Советского округа Омска признала законным и обоснованным постановление отдела дознания отдела полиции № 7 УМВД России по Омску о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК РФ (нанесение побоев из хулиганских побуждений)", — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что дело возбудили полицейские, однако в связи с повышенной общественной значимостью совершенного преступления принято решение о его передаче в СК для дальнейшего расследования, ход которого контролируется прокуратурой.

"Проверяется причастность к совершению преступления 40-летнего слесаря-ремонтника", — отметили в ведомстве.