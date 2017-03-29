ФСБ рассказала о причине обысков в подмосковном центре саентологов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мар — РИА Новости. Обыск в подмосковном центре саентологов был проведен в рамках расследования уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности лицами, действующими от имени религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее источник в одном из правоохранительных ведомств сообщал РИА Новости, что Федеральная служба безопасности при поддержке спецназа в среду проводит обыски в одной из ключевых структур российских саентологов — в Центре управления деятельности по распространению дианетики и саентологии, расположенном в подмосковном городе Лосино-Петровский.

Представитель пресс-службы петербургского управления ведомства сообщил, что в ходе расследования уголовного дела по факту осуществления лицами, действующими от имени религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", незаконной предпринимательской деятельности было установлено, что работа саентологической организации в Петербурге координируется из так называемого "Центра управления по распространению саентологии и дианетики". Указанная организация, по данным УФСБ, базируется в Московской области и осуществляет общее руководство саентологическими организациями на территории стран СНГ.

"В среду сотрудниками ФСБ России в помещениях головной саентологической организации проводятся обыски, направленные на обнаружение предметов и документов, подтверждающих противоправный характер деятельности религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга", — сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что по месту деятельности указанной организации находятся финансово-бухгалтерская отчетность, а также иные предметы и документы, содержащие сведения об осуществлении противоправной деятельности от имени религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга".

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.