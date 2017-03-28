В Барнауле подросток получил перелом позвонка из-за падения снежной глыбы

БАРНАУЛ, 28 мар — РИА Новости. Следователи Алтайского края проверяют сообщения СМИ о травмировании в Барнауле 15-летнего подростка после падения на него наледи с крыши многоэтажного жилого дома, сообщает во вторник СК РФ по Алтайскому краю.

"Около дома на улице Димитрова, 81 в Барнауле на ребенка упала наледь. Впоследствии у него был диагностирован перелом шейного позвонка. По данному факту инициирована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Следователи намерены проверить безопасность эксплуатации здания, а также выяснить все обстоятельства произошедшего и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, ответственным за обеспечение безопасной эксплуатации здания на наличие признаков выполнения работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. В результате доследственной проверки будет принято процессуальное решение.