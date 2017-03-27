Экс-главу службы безопасности ЮКОСа Пичугина вернули из СИЗО в колонию

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Экс-главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, пожизненно осужденного за убийство и покушение, вновь этапировали из СИЗО в колонию, сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Ксения Костромина.

"Сегодня стало известно, что Алексея Пичугина увезли из СИЗО "Лефортово". В какую колонию его этапировали, мы пока не знаем", — сказала адвокат.

Минувшим летом стало известно, что Пичугина перевели из колонии в СИЗО и там допросили, но в рамках какого дела, официально не сообщалось. Защита не исключала, что допрос касается возобновленного расследования о роли бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.