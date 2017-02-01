Минэнерго контролирует ситуацию с аварией на теплотрассе в Пензе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости/Прайм. Ситуация с прорывом магистральной теплотрассы в Пензе, где без теплоснабжения остались 206 многоквартирных домов, находится на особом контроле Минэнерго РФ и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, сообщает министерство в среду.

"Во избежание повторных аварийных ситуаций в условиях прогнозируемых низких температур руководством Пензенской области, администрацией города Пензы, а также ПАО "Т-Плюс" было принято решение о проведении запланированных и согласованных аварийно-восстановительных работах на теплосети в городе Пенза… Ситуация находится на особом контроле Минэнерго России и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с ремонтными работами отключен магистральный трубопровод. Кроме того, по данным администрации Пензы, в связи с прогнозируемым приближением холодной погоды ведутся работы на участке трубопровода, пострадавшем ранее при аварии на Пензенской ТЭЦ-1. На время ремонтных работ теплосеть переведена на режим рециркуляции. Угрозы разморозки систем отопления нет. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить 2 февраля в 17.00.

Ранее в среду областной прокуратуре сообщили, что в результате прорыва теплотрассы, принадлежащей филиалу "Т Плюс", без тепла остались 206 многоквартирных домов в Ленинском и Железнодорожном районах Пензы. В ведомстве отметили, что прорыв теплотрассы не связан с крупной аварией на ТЭЦ-1, случившейся 26 января, а вызван высоким процентом износа теплосетей. В мэрии Пензы уточнили, что прорыв произошел на территории ТЭЦ-1.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от энергетиков устранить прорыв теплотрассы в сжатые сроки.