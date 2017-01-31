ФАС выявила картель в ходе госзакупок лекарств на 414 млн рублей

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картель в ходе проведения более чем 100 аукционов по госзакупкам лекарственных препаратов на общую сумму свыше 414 миллионов рублей, сообщает Московское УФАС.

"Московское УФАС России выявило картель в ходе проведения более чем 100 аукционов на общую сумму свыше 414 миллионов рублей. В январе 2017 года УФАС по Москве признало наличие картельного сговора между ООО "БСС" и ООО "АМТ" на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов для нужд различных госучреждений в 11 субъектах РФ", — говорится в сообщении ведомства.

Компании, которые принимали участие в торгах, действовали в интересах друг друга. Устное картельное соглашение между коммерческими организациями привело к поддержанию цен на 107 торгах, отмечают в ФАС. Это позволило БСС выиграть 95 аукционов со снижением от начальной цены от 0% до 1% и 3 аукциона со снижением от 1,5% до 5%. Общая сумма аукционов превысила 403 миллиона рублей.

В свою очередь, АМТ выиграло 7 аукционов со снижением от начальной цены от 0,5% до 1%. Еще по двум аукционам снижение составило 3% и 5,5% от начальной цены соответственно. Общая сумма аукционов — более 6 миллионов рублей.

В ведомстве добавляют, что в широкий перечень закупаемых госучреждениями лекарственных средств вошли препараты из числа жизненно важных, в том числе инсулин, а также лекарства для лечения раковых заболеваний, сахарного диабета, различные антибиотики. В результате, в силу отсутствия конкурентной борьбы между потенциальными поставщиками, учреждения были вынуждены закупать препараты по завышенным ценам.

"В настоящее время готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ. В ближайшее время в отношении ООО "БСС" и ООО "АМТ" будет возбуждено административное дело. Административный штраф за антиконкурентное соглашение … составляет для юридических лиц от 10% до 50% от начальной минимальной стоимости предмета торгов", — сообщили в ФАС.