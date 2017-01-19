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Происшествия

"Платить Россия не будет": КС разрешил не исполнять решение ЕСПЧ по ЮКОСу

Тема:
Главное за 19 января 2017 года (15)
19:0919.01.2017
(обновлено: 19:27 19.01.2017)
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Вход в здание Конституционного суда России. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Конституционный суд РФ в четверг поставил точку в многолетнем споре со Страсбургским судом по делу ЮКОСа: властям необязательно выплачивать бывшим акционерам компании 1,9 миллиарда евро, но кое-какие выплаты могут быть сделаны по мере обнаружения "спрятанных" за рубежом активов корпорации.

Конституционный суд РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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Исполнение невозможно: почему КС отказался платить акционерам ЮКОСа

Выплаты, если они и будут произведены, получат не бывшие руководители ЮКОСа, организовавшие масштабные схемы уклонения от налогов, а рядовые акционеры. В любом случае, речь не идет об уплате всех 1,9 миллиарда – беспрецедентной сумме в истории Суда по правам человека.

При этом КС РФ отметил, что Россия уважает решения Страсбургского суда и будет исполнять те постановления, которые не противоречат национальному основному закону.

История дела

ЕСПЧ 31 июля 2014 года обязал РФ выплатить бывшим акционерам ЮКОС около 1,9 миллиарда евро компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ пришел к выводу, что компания-заявитель понесла материальный ущерб вследствие ретроспективного взыскания штрафов за налоговые правонарушения за 2000 и 2001 годы (1,3 миллиарда евро), 7-процентного исполнительского сбора на эти штрафы (полмиллиарда евро) и "непропорционального характера исполнительных производств".

Офис нефтяной компании Юкос в Москве. Архив
© AFP 2017/ Maxim Marmur
Дело компании ЮКОС в Европейском суде по правам человека
Министерство юстиции РФ как государственный орган, на который возложена обязанность по исполнению постановления ЕСПЧ, пришло к выводу, что реализованы они быть не могут. По мнению Минюста, Страсбургский суд основывался на таких толкованиях Конвенции о защите прав человека, которые расходятся с Конституцией России.

Публичное рассмотрение дела состоялось в КС РФ 15 декабря. Все без исключения представители органов государственной власти высказались против исполнения решения ЕСПЧ. Так, полпред правительства в КС Михаил Барщевский описал интенции российских властей следующими словами: "Как в старом еврейском анекдоте: никому ничего".

Решение КС

"Конституционный суд признает невозможным исполнение в соответствии с Конституцией РФ постановления ЕСПЧ по делу "Нефтяная компания "ЮКОС" против России". Однако российское государство на основе доброй воли вправе произвести определенные выплаты бывшим акционерам компании, пострадавшим от неправомерных действий ее менеджмента, за счет вновь выявляемого имущества ЮКОСа", — говорится в оглашенных сегодня материалах суда.

Здание Конституционного суда. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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КС: Россия вправе добровольно заплатить компенсации экс-акционерам ЮКОСа
КС РФ подчеркнул, что постановления ЕСПЧ "не отменяют для российской правовой системы приоритет Конституции Российской Федерации".

КС отмечает, что ЕСПЧ пришел к выводу о неправильном взыскании с компании ЮКОС штрафов и компенсаций, поскольку имело место применение обратной силы закона — статьи 113 Налогового кодекса РФ о трехлетнем сроке давности привлечения к ответственности, в истолковании, данном КС в постановлении от 14 июля 2005 года. Тогда КС разрешил судам взыскивать доли с налогоплательщиков, если они использовали положение о сроках давности вопреки его предназначению, в ущерб правам других налогоплательщиков и правомерным публичным интересам и препятствовали налоговому контролю. КС подчеркнул, что в таком толковании нет коллизии с конституционным запретом на действие обратной силы закона.

КС отметил, что деятельность ЮКОС как злостного неплательщика налогов, с учетом занимаемого ею места в экономике страны, имела "праворазрушающий эффект". В постановлении говорится, что компания использовала "изощренные схемы" ухода от налогов и после ликвидации оставила за собой непогашенную задолженность в 227 миллиардов рублей.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia/ Sebastian Duda
КС признал решение ЕСПЧ по ЮКОСу противоречащим Конституции
В этом контексте, говорится в решении КС, выплата акционерам компании беспрецедентной суммы из бюджетной системы, которая не получала от нее огромные налоговые платежи, необходимые для выполнения публичных обязательств перед гражданами России, противоречит конституционным принципам равенства и справедливости.

"Уклонение нефтяной компании "ЮКОС" от уплаты налогов в таком беспрецедентном масштабе непосредственно угрожало принципам правового демократического социального государства, что обязывало власти действовать в исполнительном производстве как можно более эффективно с тем, чтобы противодействие недобросовестных налогоплательщиков могло быть преодолено", — говорится в материалах суда.

Уступки Страсбургу

Председатель КС РФ Валерий Зорькин заявил журналистам об уверенности в том, что после сегодняшнего решения суда "платить Россия не будет". Тем не менее, Зорькин отметил, что в этом постановлении КС фактически не согласился с заявителем — Министерством юстиции РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Песков о решении КС по делу ЮКОСа: Россия будет отстаивать свои интересы
"Мы не стали разбирать ни один процессуальный аспект, на который министерство указывало как на основу того, чтобы не согласиться со Страсбургом. Даже вопрос о праве на обращение в Страсбургский суд", — заявил журналистам Зорькин.

Минюст в своем обращении в КС указывал, что акционеры ЮКОС не исчерпали всех возможностей российской судебной системы для защиты своих прав, а потому не могли обращаться в ЕСПЧ. Тем не менее, по словам Зорькина, в КС посчитали неуместным выступать в роли "надзорной инстанции" по отношению к ЕСПЧ.

"Страсбург, когда принимал это дело к производству, он, видимо, посчитал, что эти меры исчерпаны. Мы что, должны спорить с ними? Я думаю, что это было бы со стороны Конституционного суда, фактически, превратиться в надзорную инстанцию. Мы не надзор над Страсбургом", — заявил Зорькин.

Председатель КС подчеркнул, что акционерные общества в России устроены так, что акционер берет на себя все последствия действий руководства. По словам Зорькина, иностранные аудиторы в деле ЮКОСа обращали внимание на то, что уплата налогов компанией не соответствует требованиям российского законодательства, а потому акционеры должны были предпринять какие-то действия.

ЮКОС. Архивное фото
© AFP 2017/ Denis Sinyakov
КС счел компенсацию, присужденную ЕСПЧ по делу ЮКОСа, несправедливо большой
"С точки зрения какой-то высшей справедливости, одно дело — члены руководства компании, которые утянули миллиардные суммы от налогового обложения, и другое дело — рядовой акционер, который вообще не принимал в этом участия. Конечно, в этом смысле он может условно называться добросовестным", — заявил глава КС.

Такого условно добросовестного акционера ЮКОС, по словам Зорькина, можно считать обманутым, а потому государство в порядке доброй воли может назначить ему выплаты в том случае, если будет обнаруживаться неучтённое имущество компании.

"Я не утверждаю, что оно существует. Может быть, это богатство появится при разблокировании счетов, — оно должно быть возвращено в Россию. Для того, чтобы была запущена процедура дораспределения этого оставшегося имущества перед кредиторами и этими акционерами", — заключил Зорькин.

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