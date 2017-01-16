МЧС Узбекистана поможет перевезти тела погибших в ДТП под Саратовом

ТАШКЕНТ, 16 янв – РИА Новости. МЧС Узбекистана окажет содействие в доставке тел погибших в ДТП в Петровском районе Саратовской области сограждан, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МЧС.

Авария произошла в ночь на воскресенье на автодороге Нижний Новгород — Саратов в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области. По данным полиции, 32-летний водитель грузовика Volvo, ехавшего из Пензы, выехал на встречную полосу, где врезался в минивэн. По данным СК РФ, в результате ДТП погибли семь граждан СНГ. Посольство Киргизии уточнило, что среди погибших четыре гражданина Киргизии, два гражданина Узбекистана и один гражданин Таджикистана. МЧС Узбекистана подтвердило гибель в ДТП двух сограждан.

"МЧС республики совместно с соответствующими министерствами и ведомствами республики принимает меры по оказанию содействия родственникам погибших во встрече и доставке тел погибших к месту захоронения", — сказал представитель министерства.