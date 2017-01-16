Посольство: у РФ нет новых записей разговора в кабине самолета Качиньского

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Записи речевого самописца разбившегося под Смоленском самолета польского президента Леха Качиньского изучались при участии экспертов из Польши и были переданы польской стороне для экспертизы. Никаких других записей у Москвы нет, следует из сообщения российского посольства в Варшаве.

Посольство выступило с заявлением в связи с польской нотой, появившейся после большой пресс-конференции президента России в декабре. На ней, среди прочего, Владимиру Путину задали вопрос, когда Россия вернет Польше обломки Ту-154. Глава государства рассказал, что Следственный комитет продолжает расследование трагедии 2010 года, и обломки ему нужны. Путин также добавил, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего польского президента. По его словам, этот человек требовал посадки, на что пилот отвечал: "Не могу, садиться нельзя". Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай делай что хочешь, садись".

После пресс-конференции польская сторона заявила, что не располагает подобными записями из самолета Качиньского, и потребовала незамедлительно предоставить их Варшаве.

Со своей стороны российское посольство отмечает, что президент опирался на известные факты, которые соответствуют результатам расследований авиакатастрофы, проведенных официальными российскими и польскими комиссиями и органами. "Записи речевого самописца польского президентского самолета неоднократно проверялись в присутствии польских представителей с участием польских экспертов, после дополнительных шумоочисток были переданы польской стороне для проведения фоноскопических экспертиз и составления стенограммы переговоров", — говорится в сообщении.

Упомянутые Путиным факты подтверждаются расшифровкой переговоров экипажа, аутентичная запись имеется у польской стороны, а "какими-либо иными дополнительными звукозаписями, касающимися переговоров в кабине экипажа польского президентского самолета, российская сторона не располагает", — подчеркивает посольство.

Самолет Качиньского разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: восемь членов экипажа и 88 высокопоставленных пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году по результатам технического расследования назвал непосредственной причиной падения самолета решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.