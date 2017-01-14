В больницах Саратова остаются семеро пострадавших при взрыве в многоэтажке

САРАТОВ, 14 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Семеро пострадавших в результате взрыва в многоэтажном доме в Ленинском районе Саратова остаются на лечении в больницах, сообщил в субботу региональный главк МЧС.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в среду в одной из квартир шестиэтажного дома по адресу: Московское шоссе, 11. Один человек скончался, еще восемь, в том числе трое детей, были госпитализированы. По данным областного минздрава, к утру четверга в больницах на лечении оставались семеро пострадавших, включая двух детей. Однако к вечеру того же дня мэрия города уточнила, что в больницах уже находятся трое взрослых и двое детей.

"Сегодня по состоянию на 15:00 в лечебных учреждениях находятся семь человек, в том числе трое детей. Динамика по улучшению здоровья положительная", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в пункте временного размещения в профилактории "Сокол" к субботе остались только четверо из девяти человек, еще 51 человек разместился у родственников.

Ранее власти города сообщили, что восстановительные работы в пострадавшем от взрыва дома планируется завершить до 20 февраля.