Пассажиров попавшего в ДТП автобуса в Карелии отправили домой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Пассажиров попавшего в ДТП туристического автобуса в Карелии отправили домой в Санкт-Петербург, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

Автобус с 34 пассажирами следовал по маршруту Петербург — Рускеала. На 236 километре трассы водитель не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего транспортное средство перевернулось на бок. ГУМЧС по республике Карелия сообщает об одном погибшем и четырех пострадавших.

"В настоящее время всех пассажиров автобуса за исключением одного человека, который остается в Сортавальской ЦРБ, отправили домой в Петербург", — сказала Кабатюк. Она сообщила, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Остальные на время были размещены в гостевом доме.

Кабатюк рассказала, что автобус направлялся из Петербурга в Рускеала, это был однодневный тур из Петербурга.