Русфонд обратился в суд, чтобы узнать судьбу денег, собранных для Фриске

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Русфонд обратился в суд, чтобы узнать судьбу денег, собранных в 2014 году для лечения Жанны Фриске, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте "Российского фонда помощи".
Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. Фонд утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчет о расходовании значится только 4,12 миллиона. Семья певицы претензии отвергает.
"Мы вынуждены обратиться в суд, чтобы выяснить судьбу значительной части денег, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Суд принял исковое заявление Русфонда с требованиями в отношении наследственного имущества певицы", — говорится в сообщении.
По информации Русфонда, на лечение Жанны Фриске было направлено свыше 25 миллионов рублей, но после ее смерти родственники певицы отказались представить документы, подтверждающие, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.
В тексте также отмечается, что попытки Русфонда определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались.