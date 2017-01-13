Русфонд обратился в суд, чтобы узнать судьбу денег, собранных для Фриске

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Русфонд обратился в суд, чтобы узнать судьбу денег, собранных в 2014 году для лечения Жанны Фриске, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте "Российского фонда помощи".

Российская певица Жанна Фриске получила известность благодаря участию с 1996 года в составе группы "Блестящие". В 2003 году она начала успешную сольную карьеру. Жанна Фриске ушла из жизни в июне 2015 года после длительной борьбы с раком головного мозга.

Спор из-за денег на лечение Фриске продолжается около года. Фонд утверждает, что перечислил на счет певицы 25,01 миллиона рублей, но в отчет о расходовании значится только 4,12 миллиона. Семья певицы претензии отвергает.

"Мы вынуждены обратиться в суд, чтобы выяснить судьбу значительной части денег, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Суд принял исковое заявление Русфонда с требованиями в отношении наследственного имущества певицы", — говорится в сообщении.

По информации Русфонда, на лечение Жанны Фриске было направлено свыше 25 миллионов рублей, но после ее смерти родственники певицы отказались представить документы, подтверждающие, что пожертвования были потрачены на оплату медицинских услуг.

"Договор, заключенный Русфондом с Жанной, предусматривал целевое расходование средств и обязывал представить отчет о расходах на лечение, а неизрасходованные суммы вернуть. Согласно документам, представленным Русфонду, на лечение Жанны потрачена лишь небольшая часть общей суммы", — говорится в сообщении.

В тексте также отмечается, что попытки Русфонда определить точные суммы, израсходованные на лечение, успехом не увенчались.