МЧС продолжит поиски пропавшего рыболовецкого судна в Финском заливе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Водолазы МЧС в пятницу после двухдневного перерыва, связанного с непогодой, возобновляют поиски затонувшего рыболовецкого судна в Финском заливе, сообщила РИА Новости заместитель начальника отдела информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС по Ленинградской области Валентина Хайчиева.

Ранее сообщалось, что российское рыболовецкое судно Monni с экипажем в составе трех человек 4 января не вышло на связь в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области. Третьего января судно вышло на промысел на акваторию Финского залива в районе острова Мощный, однако на место стоянки в порт Усть-Луга не вернулось. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по этому факту, следственные органы возбудили уголовное дело.

"Водолазы Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда в пятницу возобновят обследование дна Финского залива в том месте, где предположительно затонуло рыболовецкое судно. Двухдневный перерыв в работах, 11 и 12 января, был вызван неблагоприятными погодными условиями: высокая волна и ветер до 16 метров в секунду. В настоящее время специалисты на трёх судах выдвинулись в район поисков", — сказала Хайчиева.

По данным ведомства, ранее водолазы МЧС совершили погружения на глубину 27 метров и обследовали 200 квадратных метров дна Финского залива. Поиски были осложнены сильными порывами юго-западного ветра, высокими волнами, ледообразованием, а также плохой видимостью из-за илистого дна. Ранее сообщалось, что 9 января с помощью эхолотов на дне был обнаружен объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно.

По данным МЧС, в поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Поиски велись в трех направлениях: с воздуха, на воде и вдоль береговой линии. В общей сложности с учетом использования авиации МЧС России было обследовано около 1,7 тысяч квадратных километров акватории и береговой линии.