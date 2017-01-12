Депутат обратится в надзорные органы из-за инцидента со скорой на Камчатке

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов ("Единая Россия") направит в надзорные органы запрос в связи с инцидентом, произошедшим с бригадой скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщила пресс-служба партии в четверг.
"Безусловно, в ходе сегодняшнего заседания комитета Госдумы по охране здоровья мы обсудим вопиющий случай, который произошел на Камчатке. Как минимум, направим запрос в надзорные органы", — цитирует пресс-служба партии Морозова.
"Люди должны знать о тех, кто совершает такие поступки. На мой взгляд, это будет более весомо и значимо, нежели наказание рублем или исправительными работами, потому что отработал – и свободен. А когда весь район знает о том, что подобный поступок совершил конкретный человек, это очень многих остановит", — добавил Морозов.
По его мнению, необходимо подумать еще и об общественном порицании. "Эта информация должна быть открыта, в обществе должно накопиться неприятие подобных поступков, и тогда мы продвинемся вперед и избежим подобного в будущем", — заключил парламентарий.