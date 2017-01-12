Бард Новиков, находящийся под подпиской о невыезде, уехал из России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Находящийся под подпиской о невыезде певец Александр Новиков на несколько дней уехал за границу, об этом говорится в его письме, размещенном на странице "Александр Новиков. Сайт поклонников творчества" в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее известного автора-исполнителя и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве на 36 миллионов рублей с деньгами пайщиков коттеджного поселка "Бухта-Квинс" и поместили под домашний арест. Позже Свердловский облсуд отменил это решение, а занимающееся расследованием ГСУ регионального МВД назначило барду меру пресечения в виде подписки о невыезде.

"Уехал за границу на пять дней по личным делам. Подписка о невыезде не ограничивает в перемещениях. Единственное, надо извещать по телефону следователя, куда поехал и когда вернусь. Ни один концерт отменён не будет. Все комментарии и интервью федеральным телеканалам дам по возвращении", — говорится в письме, размещенном 10 января в соцсети от лица Новикова.

По данным местных СМИ, ссылающихся на самого Новикова, он сейчас отдыхает в Объединенных Арабских Эмиратах.

Представитель прокуратуры Свердловской области отметили в беседе с корреспондентом РИА Новости, что временный отъезд Новикова допустим, если он заранее предупредил об этом следствие и получил письменное согласие.

В ГСУ МВД по Свердловской области корреспонденту РИА Новости ранее заявили, что никаких комментариев по делу Александра Новикова с их стороны не будет.