На Кубани разыскивают неизвестного, подбросившего гранату к дому судьи

КРАСНОДАР, 10 янв — РИА Новости, Светлана Берило. Неизвестный подбросил взрывоопасный предмет к дому судьи в станице Каневской Краснодарского края; возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Наталья Смяцкая.

По данным СМИ, в станице Каневской Краснодарского края неизвестный подбросил взрывоопасный предмет к дому судьи. В СУСК РФ по региону подтвердили факт произошедшего, следователи возбудили дело.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.119, (угроза убийством) и ст.222 УК РФ (незаконное приобретение боеприпасов)", — сказала Смяцкая, добавив, что ведется поиск злоумышленника.

Собеседница не уточнила, есть ли пострадавшие в результате инцидента. Она отметила, что полиция выясняет все обстоятельства происшествия.