Суд проверит законность домашнего ареста националиста Демушкина

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг 19 января проверит законность домашнего ареста националиста Дмитрия Дёмушкина, обвиняемого в экстремизме, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

"Апелляционная жалоба на постановление Пресненского суда Москвы, которым Дёмушкину была изменена мера пресечения с подписки о невыезде на домашний арест, будет рассмотрена в Мосгорсуде 19 января", — сказала пресс-секретарь.

В конце декабря Дёмушкину предъявили окончательное обвинение по двум эпизодам экстремизма, фигурант дела и его защита приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Пресненский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Демушкина под домашний арест из-за нарушения подписки о невыезде из Москвы, которая была у него взята по делу об экстремизме, а 19 декабря суд продлил продлил срок домашнего ареста до 21 февраля 2017 года.

Демушкин обвиняется в экстремизме за публикацию в соцсети "ВКонтакте" фотографии с "Русского марша". Дело рассматривал Нагатинский суд Москвы, но в конце судебного следствия судья решила вернуть материалы в прокуратуру.

Изначально Демушкину было предъявлено обвинение по восьми эпизодам разжигания национальной розни за различные фотографии на его странице в соцсети "ВКонтакте". Однако прокуратура утвердила обвинительное заключение только по одному эпизоду — фотографии с "Русского марша", не найдя экстремизма в других картинках, в том числе с цитатами императора Александра III.