Четверо жителей Якутии ответят в суде за хищение 32 земельных участков

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Четверо жителей Якутска предстанут перед судом по обвинениям в хищении у городской администрации 32 земельных участков на сумму свыше 36,5 миллиона рублей, сообщает во вторник прокуратура Якутии.

"Заместителем прокурора республики утверждено обвинительное заключение в отношении четырех членов организованной преступной группы, которые в период с 2008 по 2013 годы путем мошенничества похитили у администрации Якутска 32 земельных участка", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2008 году сотрудник одного из госучреждений республики по просьбе своего знакомого внес заведомо ложные сведения в бланк свидетельства о праве собственности, после чего поставил данный земельный участок на кадастровый учет и оформил его на подставное лицо, тем самым похитив у администрации Якутска земельный участок стоимостью более 1,5 миллиона рублей.

По данным следователей, с мая 2010 по март 2013 года указанный сотрудник и еще трое его знакомых, действуя тем же способом, похитили у администрации Якутска еще 31 земельный участок на общую сумму более 35 миллионов рублей. Предположительным участникам банды предъявлено обвинение в мошенничестве.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Якутский городской суд.