Четверо жителей Якутии ответят в суде за хищение 32 земельных участков

ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Четверо жителей Якутска предстанут перед судом по обвинениям в хищении у городской администрации 32 земельных участков на сумму свыше 36,5 миллиона рублей, сообщает во вторник прокуратура Якутии.
По версии следствия, в 2008 году сотрудник одного из госучреждений республики по просьбе своего знакомого внес заведомо ложные сведения в бланк свидетельства о праве собственности, после чего поставил данный земельный участок на кадастровый учет и оформил его на подставное лицо, тем самым похитив у администрации Якутска земельный участок стоимостью более 1,5 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Якутский городской суд.