МЧС назвало причину пожара в торговом центре в Орле

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 янв – РИА Новости. Вероятной причиной пожара в торговом центре в Орле в воскресенье, когда пришлось эвакуировать порядка 150 человек, стало замыкание электропроводки, сообщила РИА Новости представитель ГУМЧС по региону в понедельник.

Пожар в торговом центре "Атолл" в Орле возник около 19.00 мск воскресенья. Возгорание охватило площадь порядка 200 квадратных метров. В 20.05 мск пожар был локализован. По последним данным ГУМЧС, полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 08.45 мск понедельника.

Как сообщила РИА Новости представитель ведомства, специалисты исключили поджог.

В Орле вспыхнул крупный торговый центр: видео // НТВ.Ru https://t.co/WKsihYtWGF — Ирина Иванова (@afqanka111) 8 января 2017 г.

"Сейчас причины пожара выясняются, наиболее вероятной причиной является короткое замыкание электропроводки в запотолочном пространстве коридора на третьем этаже. Сотрудники ТЦ сначала самостоятельно пытались затушить, а когда не получилось, начали эвакуацию людей и вызвали пожарных", — сказала собеседница агентства.

По уточненным данным ГУМЧС, при пожаре 128 человек покинули здание самостоятельно, 22 эвакуировали спасатели. Двум женщинам медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.