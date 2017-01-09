Суд продлил арест главе Забайкальской ж/д, подозреваемому в коррупции

КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости. Суд продлил до 18 февраля арест главе Забайкальской железной дороги Валерию Фомину, подозреваемому в получении внедорожника стоимостью 1,8 миллиона рублей в качестве коммерческого подкупа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.

"Суд продлил арест Фомину до 18 февраля", — сказала Михайлюк.

Валерий Фомин в ноябре 2016 года был арестован на два месяца судом Центрального района Читы по делу о получении коммерческого подкупа, в помещении управления Забайкальской железной дороги прошли обыски.

По данным Следственного комитета, в июле 2015 года начальник Забайкальской железной дороги через посредников незаконно получил в собственность от гендиректора одной из коммерческих организаций автомобиль Toyota Land Cruiser 100 стоимостью около 1,8 миллиона рублей "в качестве вознаграждения за заключение договора на обслуживание в сфере предоставления автотранспортных услуг и общее покровительство".