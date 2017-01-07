СК проводит проверку после гибели мужчины в пожаре на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели мужчины при пожаре в административном здании на северо-востоке столицы, сообщает в субботу пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на площади 700 квадратных метров по адресу Ярославское шоссе дом 55 корпус 1. Пострадали 9 человек, один человек погиб.

Ведомство уточняет, что после того, как пожар был потушен, спасатели обнаружили тело мужчины. Ему, по предварительным данным, "на вид 40 лет". Из помещения было эвакуировано 7 человек — им оказывается вся необходимая медицинская помощь, отмечает ГСУ СК.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины. В настоящее время на месте происшествия работают следователи ГСУ СК России по городу Москве и сотрудники оперативных служб. Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и всех обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.