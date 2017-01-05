МЧС заглушило газонефтяную скважину в Оренбуржье, где начался пожар

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. МЧС заглушило газонефтяную скважину в Оренбургской области, где ранее начался пожар, есть пострадавшие, сообщает в четверг региональное спасательное ведомство.

Ранее главк МЧС по Оренбургской области сообщил о возгорании газонефтяной скважины в Курманаевском районе области, в 18 километрах от села Грачевка.

"По состоянию на 19.30 произведено глушение скважины, фонтанирование прекращено, производится охлаждение… К сожалению, имеются пострадавшие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем бригадами Бугурусланского военизированного отряда будут производиться регламентные работы по герметизации скважины. К ликвидации последствий пожара привлечены 91 человек и 32 единицы техники.