В аэропорту Калининграда обнаружили подозрительный предмет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Подозрительный предмет был обнаружен в аэропорту "Храброво" в Калининграде и передан полиции, эвакуация не проводилась, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Наталья Грицун.
"Был обнаружен подозрительный предмет, полиция выясняет, что это. Эвакуация не проводилась", — сказала она.
По ее словам, аэропорт продолжает работать в штатном режиме. "У нас сейчас много людей. Мы занимаемся приемом и отправкой пассажиров", — сказала Грицун.
Airbus A-320 компании "Аэрофлот" удалось убрать со взлетно-посадочной полосы только этой ночью. Около 20.30 мск в среду военные тягачи начали эвакуацию поврежденного воздушного судна, из-за которого аэропорт был закрыт. Аэропорт открыли в четверг утром, первый рейс из Санкт-Петербурга прибыл в 7.22 по местному времени.