В аэропорту Калининграда обнаружили подозрительный предмет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв — РИА Новости. Подозрительный предмет был обнаружен в аэропорту "Храброво" в Калининграде и передан полиции, эвакуация не проводилась, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Наталья Грицун.

"Был обнаружен подозрительный предмет, полиция выясняет, что это. Эвакуация не проводилась", — сказала она.

По ее словам, аэропорт продолжает работать в штатном режиме. "У нас сейчас много людей. Мы занимаемся приемом и отправкой пассажиров", — сказала Грицун.

В ночь на среду в калининградском аэропорту "Храброво" в 23.55 мск самолет "Аэрофлота" Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на 5 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей пришлось эвакуировать посредством надувных аварийных трапов. За прошедшие сутки в аэропорту было отменено порядка 15 рейсов.

Airbus A-320 компании "Аэрофлот" удалось убрать со взлетно-посадочной полосы только этой ночью. Около 20.30 мск в среду военные тягачи начали эвакуацию поврежденного воздушного судна, из-за которого аэропорт был закрыт. Аэропорт открыли в четверг утром, первый рейс из Санкт-Петербурга прибыл в 7.22 по местному времени.