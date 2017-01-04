Потеряна связь с российским рыболовецким судном в Финском заливе

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Российское рыболовецкое судно с экипажем в составе трех человек не вышло на связь в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"В районе острова Мощный потеряна связь с рыболовецким судном "Monni", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту судна находится экипаж из трех человек, все граждане РФ. В предполагаемый район нахождения судна направлены два буксира для проведения поисковых работ.