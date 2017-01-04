В Калининграде вновь отложили открытие аэропорта

КАЛИНИНГРАД, 4 дек — РИА Новости. Открытие калининградского аэропорта Храброво задерживается еще на два часа ориентировочно до 14.00 (15.00 мск) по техническим причинам из-за инцидента с аварийной посадкой самолета, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

В ночь на среду при выполнении рейса Москва-Калининград, самолет А320 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после осуществления посадки. По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, на борту самолета находилось семь членов экипажа и 167 пассажира. За медицинской помощью обратилось три человека, воздушное судно получило повреждение шасси. Начата доследственная проверка по факту происшествия.

"Ориентировочно надеемся открыть аэропорт в 14 часов (15.00 мск). Сначала мы рассчитывали, что к 10 утра все аварийные и восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе будут завершены, самолет еще на взлетно-посадочной полосе, работают специалисты аэропорта. Сотрудники СК отработали ночью. Людей в аэропорту много, все службы работают, стараемся помогать пассажирам. О том, переносить рейсы, отменять или совмещать, решение принимают авиакомпании", — сказала представитель аэропорта.

Согласно расписанию, первый самолет в среду должен был вылететь из Калининграда в 6.30 (7.30 мск). С учетом закрытия, задерживается прилет девяти рейсов – из Москвы и Санкт-Петербурга, а также вылет семи рейсов. Два утренних рейса в Москву и один из столицы отменены.

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