В Башкирии столкнулись две машины, один человек погиб и шестеро пострадали

УФА, 4 янв – РИА Новости, Рамиля Салихова. Один человек погиб и шестеро получили травмы в ДТП с двумя автомобилями в Башкирии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГИБДД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 23.45 по местному времени во вторник на четвертом километре автодороги Авдон-Подымалово-Николаевка на территории Уфимского района Башкирии.

"Житель Ханты-Мансийского автономного округа, управляя автомашиной Renault Duster выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение со встречно движущейся Ладой Грантой, которой управлял житель Кушнаренковского района. В результате ДТП водитель Лады скончался на месте происшествия, 6 человек получили ранения различной степени тяжести", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди пострадавших пассажиры обоих автомобилей и водитель Renault.