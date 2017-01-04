В Калининграде специалисты буксируют самолет, выкатившийся за пределы ВПП

КАЛИНИНГРАД, 4 дек — РИА Новости. Специалисты буксируют пассажирский самолет, выкатившийся за пределы взлетно-посадочной полосы в калининградском аэропорту "Храброво", сообщили в ночь на среду РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Калининградской области.

В пресс-службе отметили, что в 22.30 по местному времени (23.30 мск) в аэропорту Калининграда самолет из Москвы (Шереметьево) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 167 человек, пассажиры были успешно оперативно эвакуированы.

"Медицинская помощь никому не потребовалась, все обошлось благополучно, силы и средства главного управления МЧС по Калининградской области не привлекались. Сейчас на месте работает оперативная группа, осуществляется буксировка самолета на взлетно-посадочную полосу", — сообщили в ведомстве.

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