У москвича из машины похитили пять миллионов рублей

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пятеро налетчиков похитили 5 миллионов рублей из машины москвича, угрожая пистолетом, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"На пересечении МКАД с улицей Поляны пятеро неизвестных на автомобиле Chery спровоцировали ДТП с автомобилем Volkswagen, а затем, угрожая пистолетом, похитили 5 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, налетчики бросили автомобиль и скрылись с места происшествия. В настоящее время их разыскивает полиция.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили факт разбоя на улице Поляны.

"Около 19.00 примерно на пересечении 35-го километра МКАД с улицей Поляны неизвестный на автомобиле Chery, по предварительным данным, спровоцировали ДТП с автомобилем Volkswagen, после чего неизвестные из Chery, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали денежные средства, бросили автомобиль и скрылись", — сказал дежурный офицер.

На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.