В Кузбассе вынесли приговор лидеру банды, торговавшей наркотиками в регионе

КЕМЕРОВО, 30 дек — РИА Новости. Киселевский городской суд в Кемеровской области вынес обвинительный приговор организатору преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков, и назначил ему десять лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с июля по ноябрь 2015 года группа из четырех человек (всем не более 30 лет) действовала на территории двух соседних городов — Прокопьевска и Киселевска.

"Через интернет они заказывали крупные партии синтетических наркотиков, привозили их в специально арендованный для этих целей дом, фасовали и затем продавали. Участники группы делали закладки, сообщали об их местонахождении через SMS-сообщения покупателям и получали переводы денег", — говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, ОПГ удалось совершить четыре сбыта наркотических средств и покушение на их сбыт. В ноябре 2015 года участников группы задержали сотрудники правоохранительных органов. Расследованием занималось главное следственное управление ГУМВД по Кемеровской области.

"Организатор оказывал активное содействие в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении других соучастников преступлений, рассказал о схеме приобретения и сбыта наркотических средств. С ним было заключено досудебное соглашение", — отметили в надзорном ведомстве.

Суд признал его виновным в совершении четырех преступлений по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой" и в покушении на еще одно аналогичное преступление. "За совокупность преступлений ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В отношении трех участников группы уголовное дело в декабре направлено в Киселевский суд для рассмотрения по существу", — добавили в прокуратуре.