В полиции подтвердили, что в Новой Москве убили сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Руководство столичной полиции выехало на место нападения на сотрудников Росгвардии в Новой Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"На территории Новой Москвы сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По сотрудникам был открыт огонь из неустановленного оружия. В результате один сотрудник Росгвардии погиб, второй, по предварительным данным, ранен. В целях розыска и задержания нападавших поднят гарнизон столичной полиции. На место происшествия выехало руководство столичной полиции", — сказал собеседник агентства.