Работу аварийной комиссии по "Прогрессу" продлили до 9 января

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Межведомственная комиссия по расследованию причин аварии космического грузовика "Прогресс МС-04" озвучит результаты своей работы не ранее начала 2017 года, сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".

"В настоящее время работа комиссии по транспортному грузовому кораблю "Прогресс" продлена по 9 января 2017 года", — отметил представитель госкорпорации.

Космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря над безлюдной гористой местностью в Туве. Большинство его фрагментов сгорели в атмосфере, однако некоторые обломки упали в 60-70 километрах западнее столицы Тувы города Кызыл. Данные телеметрии подтверждают, что космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-У", однако пока эксперты не установили, почему он затем вышел из штатного режима полета и через некоторое время разрушился.

Авария могла произойти в результате нештатной работы двигателей третьей ступени "Союза-У" или разрушения в полете бака окислителя третьей ступени ракеты-носителя. Выдвигались версии о некачественной сборке, прогаре камер сгорания, повреждениях сварного шва. Кроме того, выдвигалась версия, согласно которой система управления ракеты "Союз-У" могла выдать команду на аварийное выключение двигателей третьей ступени, в результате чего грузовик "Прогресс МС-04" получил сильный толчок и вышел из штатного режима полета.

Вместе с тем, согласно циклограмме полета, на грузовике раскрылись навигационные антенны, но не успели раскрыться солнечные батареи, что подтверждается словами комментатора НАСА в подмосковном Центре управления полетами. Затем "Прогресс" еще примерно 1,5 минуты передавал телеметрию, после чего начался его сход с орбиты.