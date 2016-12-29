На борт Ту-154 в Сочи поднимались только представители погранслужбы

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В Сочи, где разбившийся Ту-154 садился на дозаправку, на его борт поднимались только представители пограничной службы, заявил на пресс-конференции в четверг начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

"Все пассажиры поднялись на борт в аэропорту "Чкаловский". В Сочи в самолет входили только представители погранслужбы, которые выполняли свои функциональные обязанности по пограничному контролю. Это два представителя Федеральной пограничной службы", — сказал он.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".