Минобороны расследует утечку записи переговоров экипажа разбившегося Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство обороны РФ проведет расследование в связи с утечкой в СМИ расшифровки переговоров экипажа Ту-154, разбившегося в Черном море, заявил журналистам заместитель министра обороны Николай Панков.

"Расследование, на самом деле, проводится, и по результатам мы будем понимать, насколько все достоверно или не достоверно", — сказал Панков журналистам, добавив, что также в случае подтверждения подлинности будет проведено служебное расследование для выявления виновных в утечке.

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