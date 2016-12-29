Экипаж упавшего Ту-154 имел достаточную квалификацию, заявили в Минобороны

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Экипаж разбившегося в акватории Черного моря Ту-154 был готов к полету, уровень его квалификации соответствовал задаче, заявил начальник Службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов.

"По нашей оценке, экипаж был готов к выполнению полета, уровень его квалификации соответствовал выполнению полетных задач. Командир экипажа майор (Роман) Волков имел налет около 4 тысяч часов, на данном типе самолета – 1,5 тысячи часов", — сказал он в ходе брифинга.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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