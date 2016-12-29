Следствие просит арестовать мальчика, обвиняемого в убийстве брата в Москве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своего 10-летнего брата на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по столице.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика в Москвы задержан его 17-летний брат. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

"Задержанному предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

Вечером 27 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте в Москве было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте.