Следствие просит арестовать мальчика, обвиняемого в убийстве брата в Москве

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Следствие ходатайствует об аресте 17-летнего подростка, обвиняемого в убийстве своего 10-летнего брата на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по столице.
"Задержанному предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.
Вечером 27 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов на Ломоносовском проспекте в Москве было обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте.