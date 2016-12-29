МЧС Абхазии продолжит поиски обломков Ту-154 в море без применения авиации

СУХУМ, 29 дек – РИА Новости. Авиация не будет использоваться в абхазской акватории Черного моря при поиске обломков российского Ту-154, сообщил агентству Sputnik в четверг первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека. В поисках обломков задействованы и несколько десятков сотрудников МЧС Абхазии. В среду синоптики сообщили, что в Сочи из-за угрозы налипания мокрого снега объявлено штормовое предупреждение. МЧС Абхазии заявило, что абхазская авиация приостановила работу из-за непогоды.

"Четвертый день поисков обломков в акватории Гагры продолжится не в тех масштабах, как в предыдущие дни. Погода не позволяет, поэтому авиацию применить не сможем. Сегодня будем обходить и просматривать береговую линию, если получится — применим катера", — сказал Делибалтян.

Первый замминистра подчеркнул, что поисковые работы будут продолжаться столько, сколько это будет необходимым.

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