Крушение Ту-154, день 4-й: круг причин сузился, самописцы подняты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Выяснение причин авиакатастрофы Ту-154 близ Сочи продолжается параллельно с поисковой операцией, в которой задействована многочисленная разнородная группировка кораблей, судов, глубоководных аппаратов, самолетов и вертолетов Минобороны, МЧС, ФСБ России, других федеральных и региональных структур; подняты вновь обнаруженные останки погибших, которые направлены на идентификацию в Москву, проведен первичный анализ поднятого со дна бортового самописца.
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
Согласно данным Минобороны России, самолет пропал с радаров примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера были обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега.
Сужение перечня причин
"В Центральном научно-исследовательском институте ВВС продолжается расшифровка магнитного носителя доставленного из Сочи бортового самописца Ту-154. Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета", — говорится в сообщении. При этом российское военное ведомство отметило, что окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов.
"Не вдаваясь в подробности, можно лишь сказать, что сокращение перечня причин крушения не означает уменьшения количества версий. Пока отрабатываются все версии: некачественный ремонт на заводе, неубравшиеся закрылки или проблемы в топливной системе, то есть возникшие технические неполадки на борту, ошибка экипажа, попадание птицы в двигатель, теракт и другие. Приоритетной пока нет", — сказал собеседник агентства.
По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.
Эксперты считают: дело не в закрылках
Катастрофа вряд ли могла случиться из-за вовремя не убравшихся закрылков, поскольку такие нештатные ситуации в практике пилотов происходят довольно часто и с легкостью ими преодолеваются, заявил в среду РИА Новости бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами России Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин.
"Если закрылки вовремя не убираются или не выпускаются, то создается кренящий момент, но он летчиками всегда парируется — это не проблема. Ну как они могли чрезмерно задрать нос самолета? Это же опытнейшие летчики. Я, кстати, с этим летчиком Волковым (командир воздушного корабля майор Роман Волков) сам два раза летал в Сирию — он был опытнейший специалист", — сказал генерал-полковник.
По мнению эксперта, самолет мог потерпеть крушение из-за отказа работы двигателя, вызванного неполадками в топливной системе.
"Могла разрушиться прокладка или лопнуть трубопровод. Может быть, когда отказал двигатель, им потребовалось сесть на воду и для этого убрать закрылки — пока я не увижу параметров, что-то более конкретное сказать затруднительно", — заключил Антошкин.
Найден второй черный ящик
Как сообщило Минобороны России, по состоянию на 12:00 мск 28 декабря на поверхность поднято 15 тел и 239 фрагментов тел погибших. Кроме того, обнаружено 12 крупных и более 1,5 тысячи мелких фрагментов разбившегося самолета. 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетического исследования. У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания.
"Состояние по внешнему виду отличное — немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Даже то, что ручки на месте, это первый признак того, что, наверное, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна быть в отличном состоянии", — заявил журналистам старший инженер комиссии по расследованию катастрофы Дмитрий Попов. Он пояснил, что данный самописец является параметрическим и был установлен в хвостовой части самолета.
Абхазия участвует в поиске
Поисковые работы продолжаются и в Абхазии, где группировка спасателей в среду была усилена почти вдвое, до 150 специалистов.
Он добавил, что из-за непогоды в среду силы авиации временно прекратили обследование акватории.
Сочинцы предлагают помощь
Жители Сочи предлагают спасателям свою помощь в качестве водолазов и технику для ведения поисковых работ, сообщил РИА Новости представитель краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-спас".
"Нам на официальную почту приходят письма, люди предлагают свои квадрокоптеры, услуги водолазов для проведения поисково-спасательной операции. Но мы справляемся, помощь не требуется, сил и средств достаточно для ведения работ", — сказал представитель "Кубань-спаса".
Меры поддержки родственников погибших
Минобороны России разрабатывает различные меры поддержки родственников погибших в авиакатастрофе. Как сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при министерстве, Минобороны работает с семьями, которые нуждаются в дальнейшей поддержке.
Выступая перед членами Общественного совета при оборонном ведомстве, он сообщил, что выплата материальной помощи планируется в размере 5,8 миллиона рублей. Министр поблагодарил членов совета за участие и слова соболезнования родственникам погибших.
"Для нас это важно — ваша поддержка и то, что это горе, беда для родных и близких не стала только их бедой. Они чувствуют нашу поддержку… Сегодня начнутся все выплаты всем семьям погибших", — заявил Шойгу.
Глава военного ведомства выразил благодарность многим компаниям, которые предложили свою помощь ансамблю, с тем чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.
"Часть решений мы уже озвучили, какие-то решения и предложения сейчас находятся в стадии проработки, но все они направлены на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе ансамбля Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их приумножали и развивали", — добавил Шойгу.
Москва проявила заботу
Мэр Москвы Сергей Собянин постановил предоставить субсидии для обеспечения жильем и питанием прибывших на опознание родственников погибших при крушении самолета и сопровождающих их лиц, сказано в постановлении правительства российской столицы.
Также будут выделены средства для размещения иных лиц, исполняющих оперативные действия в связи с крушением самолета Ту-154, из расчета 7100 рублей в сутки за номер, следует из документа. Постановлением также предусмотрены выплаты, связанные с организацией проезда членов семей погибших и сопровождающих их лиц для проведения опознания тел.
Музыканты готовят концерт-реквием
Информация о том, что артистов ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) должен был забрать из Сирии Ту-154, разбившийся в воскресенье в Черном море, является "уткой", заявил в среду РИА Новости дирижер оркестра ансамбля ЦВО Андрей Семочкин.
Концертная группа ансамбля песни и пляски ЦВО продолжает плановые выступления перед российскими военнослужащими в Сирии, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ЦВО.
Помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин сообщил РИА Новости, что военные музыканты ансамбля песни и пляски ЦВО и концертного ансамбля Дома офицеров округа начали подготовку программы концерта-реквиема, посвященного памяти погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова. Он добавил, что в фойе Дома офицеров ЦВО открыт уголок памяти погибших в авиакатастрофе Ту-154, куда жители Екатеринбурга приносят цветы.