Крушение Ту-154, день 4-й: круг причин сузился, самописцы подняты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Выяснение причин авиакатастрофы Ту-154 близ Сочи продолжается параллельно с поисковой операцией, в которой задействована многочисленная разнородная группировка кораблей, судов, глубоководных аппаратов, самолетов и вертолетов Минобороны, МЧС, ФСБ России, других федеральных и региональных структур; подняты вновь обнаруженные останки погибших, которые направлены на идентификацию в Москву, проведен первичный анализ поднятого со дна бортового самописца.

По заявлению министерства обороны РФ, первичный анализ данных "черного ящика" разбившегося самолета позволяет сузить перечень причин авиакатастрофы. Несмотря на это, комиссия по установлению причин крушения Ту-154 продолжает отрабатывать все версии: от некачественного ремонта самолета на заводе до закрылок, которые не убрались.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Согласно данным Минобороны России, самолет пропал с радаров примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера были обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега.

Сужение перечня причин

"В Центральном научно-исследовательском институте ВВС продолжается расшифровка магнитного носителя доставленного из Сочи бортового самописца Ту-154. Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета", — говорится в сообщении. При этом российское военное ведомство отметило, что окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов.

В среду источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что комиссия по установлению причин катастрофы Ту-154 продолжает отрабатывать все версии крушения лайнера.

"Не вдаваясь в подробности, можно лишь сказать, что сокращение перечня причин крушения не означает уменьшения количества версий. Пока отрабатываются все версии: некачественный ремонт на заводе, неубравшиеся закрылки или проблемы в топливной системе, то есть возникшие технические неполадки на борту, ошибка экипажа, попадание птицы в двигатель, теракт и другие. Приоритетной пока нет", — сказал собеседник агентства.

По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © МЧС РФ Работа водолазов МЧС РФ по поиску под водой и подъему фрагментов Ту-154

Эксперты считают: дело не в закрылках

Катастрофа вряд ли могла случиться из-за вовремя не убравшихся закрылков, поскольку такие нештатные ситуации в практике пилотов происходят довольно часто и с легкостью ими преодолеваются, заявил в среду РИА Новости бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами России Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин.

Так он прокомментировал публикации ряда СМИ, в которых сказано, что расшифровка первого найденного бортового самописца Ту-154 показала наличие проблемы при взлете самолета из-за неубравшихся по какой-то причине закрылков. Якобы пытаясь компенсировать возникший вследствие этого пикирующий момент, пилоты усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос самолета.

"Если закрылки вовремя не убираются или не выпускаются, то создается кренящий момент, но он летчиками всегда парируется — это не проблема. Ну как они могли чрезмерно задрать нос самолета? Это же опытнейшие летчики. Я, кстати, с этим летчиком Волковым (командир воздушного корабля майор Роман Волков) сам два раза летал в Сирию — он был опытнейший специалист", — сказал генерал-полковник.

Он отметил, что неубранные закрылки в описанной ситуации могли бы стать дополнительной проблемой, но не главной причиной катастрофы.

По мнению эксперта, самолет мог потерпеть крушение из-за отказа работы двигателя, вызванного неполадками в топливной системе.

"Могла разрушиться прокладка или лопнуть трубопровод. Может быть, когда отказал двигатель, им потребовалось сесть на воду и для этого убрать закрылки — пока я не увижу параметров, что-то более конкретное сказать затруднительно", — заключил Антошкин.

Найден второй черный ящик

Как сообщило Минобороны России, по состоянию на 12:00 мск 28 декабря на поверхность поднято 15 тел и 239 фрагментов тел погибших. Кроме того, обнаружено 12 крупных и более 1,5 тысячи мелких фрагментов разбившегося самолета. 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетического исследования. У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания.

Военное ведомство также сообщило в среду о поднятии со дна второго "черного ящика" Ту-154.

"Состояние по внешнему виду отличное — немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Даже то, что ручки на месте, это первый признак того, что, наверное, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна быть в отличном состоянии", — заявил журналистам старший инженер комиссии по расследованию катастрофы Дмитрий Попов. Он пояснил, что данный самописец является параметрическим и был установлен в хвостовой части самолета.

Абхазия участвует в поиске

Поисковые работы продолжаются и в Абхазии, где группировка спасателей в среду была усилена почти вдвое, до 150 специалистов.

"Работают два вертолета, три катера, спасатели, водолазы, все службы МЧС и минобороны подключены, но, к сожалению, пока никаких результатов. Работают около 120 волонтеров, среди которых 10 беженцев из Сирии. Мы не будем прекращать поиски, пока не будем знать сведения от наших коллег из России. Сколько нужно, столько мы и будем работать", — заявил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия генерал-майор Лев Квициния.

Он добавил, что из-за непогоды в среду силы авиации временно прекратили обследование акватории.

Сочинцы предлагают помощь

Жители Сочи предлагают спасателям свою помощь в качестве водолазов и технику для ведения поисковых работ, сообщил РИА Новости представитель краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-спас".

По его словам, группировка была усилена, а район поисков протянулся от поселка Лоо до поселка Мацеста. При этом неравнодушные жители Сочи активно предлагают спасателям свою помощь.

"Нам на официальную почту приходят письма, люди предлагают свои квадрокоптеры, услуги водолазов для проведения поисково-спасательной операции. Но мы справляемся, помощь не требуется, сил и средств достаточно для ведения работ", — сказал представитель "Кубань-спаса".

Меры поддержки родственников погибших

Минобороны России разрабатывает различные меры поддержки родственников погибших в авиакатастрофе. Как сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при министерстве, Минобороны работает с семьями, которые нуждаются в дальнейшей поддержке.

"Все это мы делаем и будем продолжать делать. Речь идет о судьбе детей, женах, о жилищных условиях. Все это мы рассматриваем, безусловно. Часть решений уже озвучена, какие-то решения и предложения находятся в стадии проработки", — сказал Шойгу.

Выступая перед членами Общественного совета при оборонном ведомстве, он сообщил, что выплата материальной помощи планируется в размере 5,8 миллиона рублей. Министр поблагодарил членов совета за участие и слова соболезнования родственникам погибших.

"Для нас это важно — ваша поддержка и то, что это горе, беда для родных и близких не стала только их бедой. Они чувствуют нашу поддержку… Сегодня начнутся все выплаты всем семьям погибших", — заявил Шойгу.

Он также сказал, что конкурс для нового набора в состав хора и оркестра ансамбля имени Александрова начнется после Нового года.

Глава военного ведомства выразил благодарность многим компаниям, которые предложили свою помощь ансамблю, с тем чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.

"Часть решений мы уже озвучили, какие-то решения и предложения сейчас находятся в стадии проработки, но все они направлены на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе ансамбля Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их приумножали и развивали", — добавил Шойгу.

Москва проявила заботу

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил предоставить субсидии для обеспечения жильем и питанием прибывших на опознание родственников погибших при крушении самолета и сопровождающих их лиц, сказано в постановлении правительства российской столицы.

В частности, гостинице "Царицыно" будут предоставлены субсидии для финансового обеспечения затрат, связанных с размещением и питанием родственников погибших и сопровождающих их лиц, работников и сотрудников психологической помощи, из расчета 3550 рублей за одни сутки размещения на одного человека.

Также будут выделены средства для размещения иных лиц, исполняющих оперативные действия в связи с крушением самолета Ту-154, из расчета 7100 рублей в сутки за номер, следует из документа. Постановлением также предусмотрены выплаты, связанные с организацией проезда членов семей погибших и сопровождающих их лиц для проведения опознания тел.

Музыканты готовят концерт-реквием

Информация о том, что артистов ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) должен был забрать из Сирии Ту-154, разбившийся в воскресенье в Черном море, является "уткой", заявил в среду РИА Новости дирижер оркестра ансамбля ЦВО Андрей Семочкин.

"У меня нет информации на этот счет. Это какая-то "утка", — прокомментировал Семочкин сведения, распространяемые в СМИ со ссылкой на него о том, что военные артисты ЦВО ждали потерпевший крушение самолет, дабы вернуться на нем в Екатеринбург, и теперь их командировка якобы затягивается на неопределенный срок.

Концертная группа ансамбля песни и пляски ЦВО продолжает плановые выступления перед российскими военнослужащими в Сирии, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ЦВО.

"Это небольшая группа ансамбля. Остальные артисты работают на площадках ЦВО. Новогодние праздники — это время многочисленных концертов для военнослужащих, которые проходят в разных гарнизонах округа", — пояснил собеседник агентства.

Помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин сообщил РИА Новости, что военные музыканты ансамбля песни и пляски ЦВО и концертного ансамбля Дома офицеров округа начали подготовку программы концерта-реквиема, посвященного памяти погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова. Он добавил, что в фойе Дома офицеров ЦВО открыт уголок памяти погибших в авиакатастрофе Ту-154, куда жители Екатеринбурга приносят цветы.