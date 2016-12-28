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Происшествия

Крушение Ту-154, день 4-й: круг причин сузился, самописцы подняты

Тема:
Главное за 28 декабря 2016 года (13)
20:1328.12.2016
(обновлено: 20:23 28.12.2016)
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Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Выяснение причин авиакатастрофы Ту-154 близ Сочи продолжается параллельно с поисковой операцией, в которой задействована многочисленная разнородная группировка кораблей, судов, глубоководных аппаратов, самолетов и вертолетов Минобороны, МЧС, ФСБ России, других федеральных и региональных структур; подняты вновь обнаруженные останки погибших, которые направлены на идентификацию в Москву, проведен первичный анализ поднятого со дна бортового самописца.

Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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МЧС из-за шторма завершило в среду поиски на месте крушения Ту-154
По заявлению министерства обороны РФ, первичный анализ данных "черного ящика" разбившегося самолета позволяет сузить перечень причин авиакатастрофы. Несмотря на это, комиссия по установлению причин крушения Ту-154 продолжает отрабатывать все версии: от некачественного ремонта самолета на заводе до закрылок, которые не убрались.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Согласно данным Минобороны России, самолет пропал с радаров примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера были обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега.

Работа водолазов на месте крушения Ту-154
Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.
Фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море
© РИА Новости. МЧС РФ
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По информации на 12:00 мск среды, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Волнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится.
Сотрудник МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Специалисты МЧС обследуют дно района крушения, используя гидролокаторы бокового обзора. Наземные поисковые группы патрулируют побережье.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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В поисковой операции принимают участие более 3,6 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.
Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Поиски на месте крушения Ту-154 в Черном море идут без остановки, за сутки водолазы совершили более 30 погружений.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Водолаз МЧС поднимает на поверхность фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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В поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон и подводный аппарат C-Explorer (на фото).
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Участник поисково-спасательной операции рассматривает один из найденных фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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Сужение перечня причин

"В Центральном научно-исследовательском институте ВВС продолжается расшифровка магнитного носителя доставленного из Сочи бортового самописца Ту-154. Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета", — говорится в сообщении. При этом российское военное ведомство отметило, что окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов.

Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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На месте крушения Ту-154 найдены 15 тел и 239 фрагментов
В среду источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что комиссия по установлению причин катастрофы Ту-154 продолжает отрабатывать все версии крушения лайнера.

"Не вдаваясь в подробности, можно лишь сказать, что сокращение перечня причин крушения не означает уменьшения количества версий. Пока отрабатываются все версии: некачественный ремонт на заводе, неубравшиеся закрылки или проблемы в топливной системе, то есть возникшие технические неполадки на борту, ошибка экипажа, попадание птицы в двигатель, теракт и другие. Приоритетной пока нет", — сказал собеседник агентства.

По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.

© МЧС РФ
Работа водолазов МЧС РФ по поиску под водой и подъему фрагментов Ту-154

Эксперты считают: дело не в закрылках

Катастрофа вряд ли могла случиться из-за вовремя не убравшихся закрылков, поскольку такие нештатные ситуации в практике пилотов происходят довольно часто и с легкостью ими преодолеваются, заявил в среду РИА Новости бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами России Герой Советского Союза генерал-полковник Николай Антошкин.

Сотрудник МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Водолазы за сутки совершили более 30 погружений, подняв обломки Ту-154
Так он прокомментировал публикации ряда СМИ, в которых сказано, что расшифровка первого найденного бортового самописца Ту-154 показала наличие проблемы при взлете самолета из-за неубравшихся по какой-то причине закрылков. Якобы пытаясь компенсировать возникший вследствие этого пикирующий момент, пилоты усугубили ситуацию до критической, чрезмерно задрав нос самолета.

"Если закрылки вовремя не убираются или не выпускаются, то создается кренящий момент, но он летчиками всегда парируется — это не проблема. Ну как они могли чрезмерно задрать нос самолета? Это же опытнейшие летчики. Я, кстати, с этим летчиком Волковым (командир воздушного корабля майор Роман Волков) сам два раза летал в Сирию — он был опытнейший специалист", — сказал генерал-полковник.

Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. Архивное фото
© РИА Новости. Нина Зотина
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Родным жертв крушения Ту-154 начали переводить страховые выплаты
Он отметил, что неубранные закрылки в описанной ситуации могли бы стать дополнительной проблемой, но не главной причиной катастрофы.

По мнению эксперта, самолет мог потерпеть крушение из-за отказа работы двигателя, вызванного неполадками в топливной системе.

"Могла разрушиться прокладка или лопнуть трубопровод. Может быть, когда отказал двигатель, им потребовалось сесть на воду и для этого убрать закрылки — пока я не увижу параметров, что-то более конкретное сказать затруднительно", — заключил Антошкин.

Найден второй черный ящик

Как сообщило Минобороны России, по состоянию на 12:00 мск 28 декабря на поверхность поднято 15 тел и 239 фрагментов тел погибших. Кроме того, обнаружено 12 крупных и более 1,5 тысячи мелких фрагментов разбившегося самолета. 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетического исследования. У 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания.

Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приёме в Кремле. 28 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Путин после катастрофы Ту-154 изменил формат новогоднего приема в Кремле
Военное ведомство также сообщило в среду о поднятии со дна второго "черного ящика" Ту-154.

"Состояние по внешнему виду отличное — немножечко повреждена теплоизоляционная и бронезащита. Даже то, что ручки на месте, это первый признак того, что, наверное, если не было воздействия соленой воды, то магнитная лента должна быть в отличном состоянии", — заявил журналистам старший инженер комиссии по расследованию катастрофы Дмитрий Попов. Он пояснил, что данный самописец является параметрическим и был установлен в хвостовой части самолета.

Абхазия участвует в поиске

Поисковые работы продолжаются и в Абхазии, где группировка спасателей в среду была усилена почти вдвое, до 150 специалистов.

Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Абхазия продолжит поисковые работы после падения Ту-154 сколько будет нужно
"Работают два вертолета, три катера, спасатели, водолазы, все службы МЧС и минобороны подключены, но, к сожалению, пока никаких результатов. Работают около 120 волонтеров, среди которых 10 беженцев из Сирии. Мы не будем прекращать поиски, пока не будем знать сведения от наших коллег из России. Сколько нужно, столько мы и будем работать", — заявил РИА Новости министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия генерал-майор Лев Квициния.

Он добавил, что из-за непогоды в среду силы авиации временно прекратили обследование акватории.

Сочинцы предлагают помощь

Жители Сочи предлагают спасателям свою помощь в качестве водолазов и технику для ведения поисковых работ, сообщил РИА Новости представитель краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-спас".

Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости. Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Второй черный ящик разбившегося Ту-154 найден в отличном состоянии
По его словам, группировка была усилена, а район поисков протянулся от поселка Лоо до поселка Мацеста. При этом неравнодушные жители Сочи активно предлагают спасателям свою помощь.

"Нам на официальную почту приходят письма, люди предлагают свои квадрокоптеры, услуги водолазов для проведения поисково-спасательной операции. Но мы справляемся, помощь не требуется, сил и средств достаточно для ведения работ", — сказал представитель "Кубань-спаса".

Меры поддержки родственников погибших

Минобороны России разрабатывает различные меры поддержки родственников погибших в авиакатастрофе. Как сообщил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу на заседании Общественного совета при министерстве, Минобороны работает с семьями, которые нуждаются в дальнейшей поддержке.

Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости. Владимир Веленгурин/КП/POOL
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СЖР открыл счет для пожертвований семьям погибших при крушении Ту-154
"Все это мы делаем и будем продолжать делать. Речь идет о судьбе детей, женах, о жилищных условиях. Все это мы рассматриваем, безусловно. Часть решений уже озвучена, какие-то решения и предложения находятся в стадии проработки", — сказал Шойгу.

Выступая перед членами Общественного совета при оборонном ведомстве, он сообщил, что выплата материальной помощи планируется в размере 5,8 миллиона рублей. Министр поблагодарил членов совета за участие и слова соболезнования родственникам погибших.

"Для нас это важно — ваша поддержка и то, что это горе, беда для родных и близких не стала только их бедой. Они чувствуют нашу поддержку… Сегодня начнутся все выплаты всем семьям погибших", — заявил Шойгу.

Свеча в аэропорту Сочи в память о жертвах крушения самолета Минобороны РФ Ту-154. Архивное фото
© REUTERS/ Maxim Shemetov
Минобороны разрабатывает меры поддержки семей жертв катастрофы Ту-154
Он также сказал, что конкурс для нового набора в состав хора и оркестра ансамбля имени Александрова начнется после Нового года.

Глава военного ведомства выразил благодарность многим компаниям, которые предложили свою помощь ансамблю, с тем чтобы Минобороны могло быстро восстановить его материальные ресурсы.

"Часть решений мы уже озвучили, какие-то решения и предложения сейчас находятся в стадии проработки, но все они направлены на то, чтобы не потерять высокое звание и высокое признание в обществе ансамбля Александрова, его заслуг перед страной, чтобы их приумножали и развивали", — добавил Шойгу.

Москва проявила заботу

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил предоставить субсидии для обеспечения жильем и питанием прибывших на опознание родственников погибших при крушении самолета и сопровождающих их лиц, сказано в постановлении правительства российской столицы.

Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Нина Зотина
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Приоритетной версии крушения Ту-154 пока нет, сообщил источник
В частности, гостинице "Царицыно" будут предоставлены субсидии для финансового обеспечения затрат, связанных с размещением и питанием родственников погибших и сопровождающих их лиц, работников и сотрудников психологической помощи, из расчета 3550 рублей за одни сутки размещения на одного человека.

Также будут выделены средства для размещения иных лиц, исполняющих оперативные действия в связи с крушением самолета Ту-154, из расчета 7100 рублей в сутки за номер, следует из документа. Постановлением также предусмотрены выплаты, связанные с организацией проезда членов семей погибших и сопровождающих их лиц для проведения опознания тел.

Музыканты готовят концерт-реквием

Информация о том, что артистов ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) должен был забрать из Сирии Ту-154, разбившийся в воскресенье в Черном море, является "уткой", заявил в среду РИА Новости дирижер оркестра ансамбля ЦВО Андрей Семочкин.

Цветы и свечи на площади Южного мола морского порта в память о жертвах крушения ТУ-154 в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Психологи оказали помощь более чем 300 близким погибших при крушении Ту-154
"У меня нет информации на этот счет. Это какая-то "утка", — прокомментировал Семочкин сведения, распространяемые в СМИ со ссылкой на него о том, что военные артисты ЦВО ждали потерпевший крушение самолет, дабы вернуться на нем в Екатеринбург, и теперь их командировка якобы затягивается на неопределенный срок.

Концертная группа ансамбля песни и пляски ЦВО продолжает плановые выступления перед российскими военнослужащими в Сирии, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе ЦВО.

Доктор Елизавета Глинка. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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"Это небольшая группа ансамбля. Остальные артисты работают на площадках ЦВО. Новогодние праздники — это время многочисленных концертов для военнослужащих, которые проходят в разных гарнизонах округа", — пояснил собеседник агентства.

Помощник командующего войсками ЦВО полковник Ярослав Рощупкин сообщил РИА Новости, что военные музыканты ансамбля песни и пляски ЦВО и концертного ансамбля Дома офицеров округа начали подготовку программы концерта-реквиема, посвященного памяти погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля имени Александрова. Он добавил, что в фойе Дома офицеров ЦВО открыт уголок памяти погибших в авиакатастрофе Ту-154, куда жители Екатеринбурга приносят цветы.

© Ruptly
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