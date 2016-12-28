В Башкирии в ДТП погибли три человека

УФА, 28 дек — РИА Новости. Три человека погибли при столкновении трех машин на федеральной трассе М-5 "Урал" в Башкирии в среду вечером, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МВД по региону Максим Родионов.

По его данным, авария произошла на территории Туймазинского района Башкирии. Столкнулись автомобили УАЗ, Chevrolet и грузовик Skania.

"Известно, что три человека из УАЗ погибли на месте происшествия. Информация, есть ли другие пострадавшие, уточняется. На место аварии выехали криминалисты МВД и начальник ГИБДД Башкирии", — сказал собеседник агентства.