Три больницы в Оренбуржье заплатят 300 тысяч рублей за смерть пациентки

УФА, 27 дек – РИА Новости, Рамиля Салихова. Суд в Орске (Оренбургская область) взыщет с трех больниц более 300 тысяч рублей за смерть женщины, которую лечили по не правильно поставленному диагнозу, сообщил РИА Новости представитель Советского районного суда города Орск.

Суд выяснил, что в мае-июне 2015 года жительница Орска неоднократно обращалась за медицинской помощью в больницы города. Женщину беспокоили покраснение и боли в области поясницы.

"Врачи назначили амбулаторное лечение. В начале июня ее состояние резко ухудшилось, и супруг вызвал скорую помощь. Бригада медиков доставила женщину сначала в городскую больницу №2, оттуда ее отправили в Узловую больницу на станции Орск ОАО "РЖД", а затем госпитализировали в городскую больницу №1 города Новотроицка, где спустя два дня женщина скончалась", — рассказал представитель суда.

Муж погибшей женщины обратился с иском в суд.

"Судмедэкспертиза установила, что медики всех трех больниц, куда ее возила скорая помощь, допустили дефекты оказания медицинской помощи. Врачи неверно оценили состояние женщины, выставили неправильный диагноз и, как следствие, избрали неверную тактику лечения. Также эксперты установили, что при надлежащем лечении пациентки исход заболевания мог быть благоприятным", — отметили в суде.

Во вторник Советский районный суд Орска вынес решение о взыскании со всех трех больниц сумму, превышающую 300 тысяч рублей.

"Суд посчитал, что моральный вред, причиненный супругу в связи с утратой жены, подлежит возмещению. Решением суда медучреждения должны будут выплатить истцу солидарно 200 тысяч рублей. Также им придется взять на себя расходы на судебную медэкспертизу, услуги представителя истца и оплатить госпошлину. Всего сумму более 300 тысяч рублей", — пояснил агентству представитель суда.

В суде отметили, что это не единственный случай смерти пациента в городской больнице №1 Орска по вине врачей. В октябре 2016 года суд взыскал с медучреждения 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу женщины и ее сына, которые потеряли единственного кормильца. Мужчина скончался в результате некачественного оказания медицинской помощи.